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Украина оценила задержание россиян в Белоруссии 

Артём Кульша 11 минут назад
Россия нарушила суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента.
Сегодня пресс-служба МИД Украины распространила комментарий по данному поводу. В нем процитированы сообщения средств массовой информации о том, что среди задержанных россиян есть те, что принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
В МИД назвали факт задержания российских граждан в Белоруссии подтверждением того, о чем Украина предупреждала давно, — что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований используются в других точках мира и представляют угрозу.
В МИД сообщили, что внимательно следят за ситуацией, а компетентные органы будут решать вопрос об экстрадиции россиян на Украину, и подчеркнули, что поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.
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В мире , Видео , МИД
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