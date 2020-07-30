Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индию втягивает Россию в «антикитайскую» коалицию 

Артём Кульша 34 минуты назад
Российские политики расценивают предложение поучаствовать в реализации концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) как призыв к вступлению в «антикитайскую» коалицию, сообщает газета «Взгляд». По словам аналитиков издания, Индия при этом недоумевает, поскольку подразумевает объединение как двигатель культурно-экономического развития.
В настоящее время ИТР подразумевается, как четырехсторонне партнерство Индии, США, Японии и Австралии. При этом американские политики считают, что объединение поможет им сформировать «антикитайский» блок с целью сдерживания экспансии КНР на юго-восточном направлении и в будущем взять Пекин «в стратегическое окружение». Именно поэтому, по мнению автора статьи, российские политики, рассматривая предложение Индии вступит в ИТР, берут в расчет американское видение перспектив сотрудничества.

« (Москва) не видит смысла усложнять свое геополитическое положение и идти на конфликт с Китаем ради сомнительного удовольствия оказать американцам бесплатную услугу», — говорится в статье.

Примечательно, что Индия настаивает, что проект ИТР, идея которого зародилась еще в 2007 году, подразумевает исключительно создание торгового пространства, в рамках которого планируется развивать морскую экономику, а также совместно бороться с преступностью и терроризмом.

«Их (индийских политиков) понимание ИТР кардинальным образом отличается от американского как по философии, так и по целям», — резюмирует автор статьи.

Комментарии 52
В мире , Видео , Политика , Деловая газета "Взгляд" , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от «Большой семерки»
Россия отказалась от «Большой семерки»
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
В США прогнозируют междоусобицу внутри российской элиты
В США прогнозируют междоусобицу внутри российской элиты
Евросоюз теряет важного союзника
Евросоюз теряет важного союзника
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение