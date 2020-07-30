Российские политики расценивают предложение поучаствовать в реализации концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) как призыв к вступлению в «антикитайскую» коалицию, сообщает газета «Взгляд». По словам аналитиков издания, Индия при этом недоумевает, поскольку подразумевает объединение как двигатель культурно-экономического развития.

В настоящее время ИТР подразумевается, как четырехсторонне партнерство Индии, США, Японии и Австралии. При этом американские политики считают, что объединение поможет им сформировать «антикитайский» блок с целью сдерживания экспансии КНР на юго-восточном направлении и в будущем взять Пекин «в стратегическое окружение». Именно поэтому, по мнению автора статьи, российские политики, рассматривая предложение Индии вступит в ИТР, берут в расчет американское видение перспектив сотрудничества.

« (Москва) не видит смысла усложнять свое геополитическое положение и идти на конфликт с Китаем ради сомнительного удовольствия оказать американцам бесплатную услугу», — говорится в статье.

Примечательно, что Индия настаивает, что проект ИТР, идея которого зародилась еще в 2007 году, подразумевает исключительно создание торгового пространства, в рамках которого планируется развивать морскую экономику, а также совместно бороться с преступностью и терроризмом.