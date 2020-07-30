Участие в очень подозрительном (по крайней мере, на первый взгляд) интеграционном процессе предлагает России один из ее важнейших партнеров — Индия. Самое опасное, о чем может идти речь в таком случае — это создание антикитайской коалиции, в которой Москва категорически не хочет участвовать. Неужели наши индийские друзья на пару с Соединенными Штатами хотят столкнуть нас лбами с китайцами?

Соединенные Штаты провозгласили крестовый поход всех цивилизованных наций против «тирании Китая » и безуспешно пытаются втянуть в него Российскую Федерацию. Москва всячески отказывается — почему-то она не хочет участвовать в ненужном ей конфликте на стороне государства, обозначившего своей целью сдерживание России и введшего против РФ санкции. Именно поэтому Россия, в частности, с большим скепсисом смотрит на предложение индийских друзей поучаствовать в воплощении концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) — своего рода интеграционной структуры, которая должна объединить тамошние страны с целью поспособствовать развитию друг друга.

Москва рассматривает этот проект как воплощение американской концепции о создании в ИТР своего рода антикитайского блока, призванного сдерживать экспансию КНР на юго-восточном направлении, взять под контроль торговые пути из Китая в Европу и в перспективе взять Поднебесную в стратегическое окружение. А отношение Кремля к попыткам втянуть РФ в противостояние с КНР всем известно: Москва Вашингтону не подает — ни по понедельникам, ни по пятницам. И не видит смысла усложнять свое геополитическое положение и идти на конфликт с Китаем ради сомнительного удовольствия оказать американцам бесплатную услугу. Поэтому и не хочет участвовать в антикитайском, по ее мнению, ИТР.

Пять ИТР

Однако сами индийцы это и не предлагают — ведь под Индо-Тихоокеанской интеграцией они понимают отнюдь не региональный проект по сдерживанию китайских товарищей. «Сама концепция ИТР в ее новейшей интерпретации была выдвинута в Индии еще в 2007 году, и подразумевалась, скорее, как торговое пространство. Затем ее взяли на вооружение другие страны — и стали привносить в нее новые смыслы и значения. В итоге на сегодняшний день существует как минимум пять видений ИТР, капитально отличающихся друг от друга.

Алексей Куприянов. Австралийский вариант крутится вокруг Австралии и южной части Тихого океана, японский — вокруг западной части Тихого океана, индонезийский — вращается вокруг АСЕАН и центральной роли АСЕАН во взаимодействии с другими державами Индийского и западной части Тихого океана. Американцы же считают, что ИТР охватывает восточную часть Индийского и весь Тихий океан, и в их понимании это конструкт, который дает почву для формирования антикитайского „блока демократий“ на основе четырехстороннего партнерства США, Индии, Японии и Австралии. В индийском понимании ИТР остался именно как культурно-экономическое пространство, не связанное с какими-то блоками», — поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

С точки зрения нынешнего премьер-министра Индии Нарендры Моди , вместо «Азии соперничества» его стране гораздо выгоднее будет «Азия сотрудничества». Сотрудничества между всеми странами, входящими в ИТР или имеющими там интересы. Эти страны должны уважать суверенитет друг друга, не вмешиваться во внутренние дела коллег, играть по общепринятым правилам. Кроме того (и вот тут ключевое отличие американской «Азии соперничества» от индийской «Азии сотрудничества»), не ограничивать доступ других государств к морским и воздушным коммуникациям, развивать морскую экономику, а также вместе бороться с преступностью и терроризмом. Ну и строить «мосты доверия» друг с другом.

По сути, это логичное развитие концепции 2007 года, построенной вокруг теории общей защиты странами ИТР (прежде всего Индией и Японией) жизненно важных морских торговых коммуникаций. Понятно, что такой индийский вариант ИТР вполне инклюзивен, и не то что допускает, а предполагает участие в нем и Китая, и России.

А поскольку отечественные политики чаще всего рассматривают ИТР именно в американском понимании, то складывается парадоксальная ситуация: на официальном уровне наши начинают объяснять индийцам, что им не нужно примыкать к ИТР, потому что это антикитайская концепция. С точки зрения индийцев, это выглядит очень странно — ведь их понимание ИТР кардинальным образом отличается от американского как по философии, так и по целям.

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Даже если исходить из индийского понимания ИТР, то у России все равно возникнут вопросы. Главный из которых очень простой: не начнем ли мы входить в один проект и через какое-то время вдруг увидим, что вписались в совершенно другой? Ведь если действительно начнется интеграция в рамках ИТР, то каким образом индийский вариант концепции будет сочетаться с американским?

В понимании американцев — никак. Дональд Трамп и его администрация (а судя по наличию в США антикитайского консенсуса — и преемники Трампа в Белом доме) прилагают серьезные усилия, чтобы создать в ИТР своего рода аналог антикитайского НАТО . Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил о том, что одной из причин сокращения американского военного присутствия в Европе является угроза, которую представляет Китай для безопасности Индии и стран Юго-Восточной Азии. Соответственно, интегрироваться будут именно на жесткой антикитайской основе — благо в регионе достаточно стран, которые боятся экспансии Китая и заинтересованы в защите своего суверенитета, а также (в некоторых случаях) и своей территории от китайцев.

Концепция сдерживания Китая и его стратегического окружения требует участия всех крупных региональных игроков — и прежде всего Индии. Ядерной державы, граничащей с КНР и контролирующей морские коммуникации между Европой и Ближним Востоком с одной стороны и Восточной Азией с другой.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы в Нью-Дели приняли американский взгляд на ИТР и к этому антикитайскому блоку присоединились.

И американцы верят, что это возможно — особенно на фоне все более агрессивного поведения КНР. Вашингтонские эксперты признают — главным выгодоприобретателем от июньского кровавого столкновения между индийскими и китайскими войсками на линии соприкосновения стали США. И чем больше будет таких столкновений и провокаций, тем больше индийцев будет склоняться к военному союзу с США.

Смогут ли американцы продавить индийцев? Ведь в Индии действительно опасаются Китая. Некоторые считают, что конфликт с КНР будет разрастаться — ведь, по мнению ряда индийских экспертов, Пекин видит Индию как этакое государство-спойлер, которое при поддержке Японии, США и ряда других стран пытается не допустить реализацию «Китайской мечты» Си Цзиньпиня. Соответственно, в Индии активно идет дискуссия на предмет того, нужно ли Индии вступать с Вашингтоном в военно-политический союз. Однако проблема для США в том, что пока аргументов против этого союза гораздо больше, чем мнений в его поддержку.

Так, индийцы не уверены, что в случае чего американцы будут готовы послать войска на помощь Индии для защиты от китайского (а точнее, китайско-пакистанского) нападения. Утверждают, что эта помощь невозможна из-за специфики политической системы США, неготовности американского общества к новой военной кампании в Азии, а также неспособности Соединенных Штатов успешно реализовывать свои интересы. Максимум, что может получить Индия от США — это военную помощь, а также разведданные. К тому же, по мнению Алексея Куприянова, «индийцы слишком хорошо понимают все плюсы своего положения: если начнется конфликт, то США окажут Индии помощь даже без формального союза, а Россия на стороне Китая вмешиваться не будет. Плюс Индия может буквально за сутки полностью заблокировать поставки в Пакистан и Китай нефти из стран Персидского залива, и ответить КНР и Пакистану будет нечем».

Кроме того, проблема в довесках. США при Трампе активно монетизируют свои союзнические отношения, и за защиту требуют идти в канве вашингтонской политики и в других вопросах. Германии выкручивают руки на предмет отказа от строительства «Северного потока — 2», а Индии точно так же будут выкручивать руки в плане отказа от покупки российского оружия и еще требовать сворачивания сотрудничества с Ираном.

Пробные шары уже были брошены в 2018 году — и тогда после серьезной внутренней дискуссии в американской администрации было принято решение пока не вводить против Индии санкции за покупку иранской нефти. Американские военные (которые как раз и были против санкций) поясняли, что этот шаг отпугнет Нью-Дели и похоронит все политические инвестиции, сделанные на тот момент в американо-индийские отношения.

Со своей стороны, в индийских СМИ пошел вал публикаций о том, что их страна является великой державой и не должна позволять третьим странам влиять на свою внешнюю политику. Даже эксперты, занимающие в основном проамериканскую позицию, выражали явное недовольство — и даже несмотря на то, что Индию на тот момент вывели из-под санкций, осадочек все равно остался. «Индию категорически не устраивает союз, в котором ей отведена роль младшего союзника США. Для Нью-Дели определяющим является приоритет собственных интересов и отказ от вступления в любые альянсы», — поясняет Алексей Куприянов.

Таким образом, Индия продолжит стоять на своей концепции и не подпишется под американским видением.

Индия как Россия

По сути, Индия тут очень похожа на Россию — ее тоже американцы пытаются втянуть в ненужный конфликт, чреватый серьезным стратегическим ослаблением и не предполагающий каких-то серьезных бонусов. А если индийцы упрутся, то в ближайшее время нас может ожидать серьезная дискуссия между ведущими странами на предмет того, будет ли Азия пространством торгово-экономического сотрудничества или американо-китайского соперничества.

Именно поэтому Нью-Дели так важно подключение к проекту России — если Москва совершит «прыжок веры» и подпишется под индийским планом, то это может развеять подозрения китайцев в том, что индийцы под маской сотрудничества и партнерства собирают антикитайский блок. Тогда, возможно, КНР и сама подключится к проекту на основе индийского видения — что усилит переговорные позиции Дели и позволит индийскому руководству избежать ненужной конфронтации.

Что же касается России, то она (в отличие от перспектив подключения к американским планам) тоже получит свой гешефт. Начиная с реализации российского-индийского «морского шелкового пути» (транспортного коридора Владивосток — Ченнай) и заканчивая трансформацией треугольника Россия — Индия — Китай из фантазии в объективную евразийскую реальность.