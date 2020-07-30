Пока вы спали: к границам России стягивают войска 

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К границам России стягивают войска

Пентагоне заявили, что США выведут из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. Также будет передислоцирован находящийся в Германии штаб европейского командования EUCOM. Такое решение позволит Вашингтону оказывать экономическое и политическое давление на Берлин и стянуть войска к границам России, пояснили RT эксперты.

Военные эксперты отмечают, что ранее президент США Дональд Трамп мотивировал своё решение о выводе войск нежеланием Берлина повышать расходы на оборону и сотрудничеством с Россией в нефтегазовой сфере.

При этом США выгодно размещение войск на Украине, в Польше, а также в странах Балтии. С одной стороны, эти страны будут экономически и политически зависеть от Вашингтона, а с другой — станут плацдармом для сдерживания России, уверены политологи и американисты.

Банки начали отказывать в кредитах зарплатным клиентам

В июне доля одобренных заявок от зарплатных клиентов на потребкредиты снизилась до минимума, одобрялась лишь одна заявка из трех. Об этом со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй пишет газета «Известия».

Согласно исследованию, если в марте было принято 44,8% положительных решений по заявкам на кредиты от зарплатных клиентов, то в июне — 36,1%. Хотя именно «запланики» обеспечили в июне прирост заявок на 21% по сравнению с началом кризиса. По мнению экспертов, снижение доли одобренных заявок связано с ужесточением политики банков по выдаче кредитов.

Доллар перестал быть убежищем для инвесторов

В июле американская валюта потеряла 5–7% к большинству денежных единиц развитых стран. Такое ослабление доллара связано с ростом числа заболевших коронавирусов в США и опасениями инвесторов, что американская экономика не сможет быстро восстановиться после кризиса. Об этом эксперты рассказали газете «Известия».

Эксперты также отмечают, что тяжелая экономическая ситуация может вынудить ФРС США к еще более масштабному вливанию денег в экономику, что также подрывает веру инвесторов в доллар. На курс американской валюты влияют и торговые войны с Китаем. Текущий период падения доллара может продлиться как минимум несколько месяцев, уверены аналитики.

Счетная палата рассказала о сроках закрытия долгов перед очередниками

В Счетной палате заявили, что в очереди на получение жилья в России остаются около 42 тысяч инвалидов, которые встали на учет до 2005 года, и высказали мнение, что госорганы не справляются с решением проблемы. Об этом сообщает газета «Известия».

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации предполагала, что долги перед инвалидами будут закрыты до конца этого года. Однако анализ, проведенный в 85 субъектах, показал, что эти обязательства могут быть исполнены только 2040-2045 годам.

В Счетной палате напомнили, что сейчас в органах местного самоуправления на жилищном учете состоит около 2,5 млн малоимущих граждан, включая порядка 63 тысяч инвалидов. При этом в 2019 году жилищные условия удалось улучшить только 3% от числа очередников.

Банки разрешили делать покупки в Интернете без СМС-кода

Ряд российских банков начал внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительного подтверждения по СМС. Об этом сообщают «Известия».