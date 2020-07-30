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Россия посягает на налоговый суверенитет Белоруссии 

Мария Иванова и ещё 1 2 часа назад
Россия посягает на налоговый суверенитет Белоруссии
Фото: ТАСС
Опрошенные «Белорусскими новостями» эксперты заявили, что Россия посягает на налоговый суверенитет Белоруссии в рамках переговоров по экономический интеграции.
Издание отметило, что в июле российские власти связали цены на энергоносители, поставляемые Россией, с принятием единого налогового законодательства.
В это же время белорусское Министерство по налогам и сборам разослало госорганам письмо, в котором сообщалось, что правительство РФ предлагает перевести белорусские информационные системы фискального контроля на цифровые платформы России.
В министерстве заявили, что благодаря переходу на российские платформы Москва получит коммерческую информацию о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий и «возможность технической блокировки» нежелательных белорусских компаний.
Замглавы Белорусской научно-промышленной ассоциации Сергей Варивода назвал реализацию программы, предложенной Россией, «частичной утратой налогового суверенитета».

«Предложение России объединить налоговые системы двух стран выглядит как закамуфлированная попытка сделать Беларусь более зависимой от России экономически, а впоследствии, возможно, и политически», — подчеркнул Варивода.

Глава Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин заявил, что предложения России противоречат национальным интересам и стратегии национального развития Белоруссии.
Как писал «Рамблер», ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий для интеграции с Россией споры о ценах на нефть и газ.
Президент Александр Лукашенко также заявлял, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Он говорил, что Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются включить в состав другой страны.
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Комментарии
В мире , Андрей Карпунин , Александр Лукашенко , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ
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