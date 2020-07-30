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Дело о подготовке терактов завели в Белоруссии после задержания россиян 

Вечерняя Москва 1 час назад
Задержание россиян: в Белоруссии завели дело о теракте
Фото: sk.gov.by / СК Белоруссии
В Белоруссии в связи с задержанием россиян возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил в четверг, 30 июля.
— Возбуждено уголовное дело, — приводит РИА Новости его слова.
Он уточнил, что преследование открыто по статье о подготовке террористических актов.

Задержание россиян в Белоруссии

В среду днем, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 32 человек. Отмечается, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило предоставить официальную информацию компетентные органы Белоруссии. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.
В Кремле пока не комментировали задержание соотечественников.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в стране не будет революций, а власти намерены сделать все возможное, чтобы предотвратить майданы, поскольку подобные сценарии могут только разрушить государство.
Также политик предположил, что некие сторонние лица желают ослабить власти Белоруссии для произвола.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Андрей Равков , РИА Новости
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