Задержание россиян: в Белоруссии завели дело о теракте

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Белоруссии в связи с задержанием россиян возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил в четверг, 30 июля.

— Возбуждено уголовное дело, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что преследование открыто по статье о подготовке террористических актов.

Задержание россиян в Белоруссии

В среду днем, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 32 человек. Отмечается, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило предоставить официальную информацию компетентные органы Белоруссии. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

В Кремле пока не комментировали задержание соотечественников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в стране не будет революций, а власти намерены сделать все возможное, чтобы предотвратить майданы, поскольку подобные сценарии могут только разрушить государство.

Также политик предположил, что некие сторонние лица желают ослабить власти Белоруссии для произвола.