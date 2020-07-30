США решили сократить военный контингент в Германии. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Берлин покупает у Москвы энергоносители и защита от России ему не нужна, сообщает телеканал "360".
Свое мнение глава Белого дома высказал в Twitter, опубликовав недоуменный пост на эту тему.
"Германия платит России миллиарды долларов в год за электроэнергию, и мы должны защитить Германию от России. Кроме того, Германия просрочила свой двухпроцентный взнос в НАТО. Поэтому мы решили вывести кое-какие войска", — написал американский лидер.