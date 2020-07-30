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Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания 

Lenta.ru 1 час назад
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК дают показания
Фото: РИА Новости
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Равкова.
«Дают показания», — заявил Равков, который прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты.
29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. По данным белорусских спецслужб, это российские наемники, которые прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику въехали 200 бойцов ЧВК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика обратиться в российские компетентные органы за разъяснениями. «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил белорусский лидер.
За пять дней до задержания Лукашенко в публичном выступлении коснулся темы участия ЧВК в конфликтах по всему миру. Он заявил, что всякие войны начинаются с уличных выступлений, а если собственных протестующих не хватает в стране, туда заводят профессиональных военных, подготовленных в ЧВК для осуществления провокаций. В Белоруссии же, по словам Лукашенко, «"майданутых" маловато».
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Андрей Равков , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
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