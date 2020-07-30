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Россиян предостерегли от поездок в Белоруссию 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиян предостерегли от поездок в Белоруссию
Фото: РИА Новости
В связи с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии в Госдуме попросили российских туристов на время воздержаться от поездок в соседнюю страну, сообщают «Известия». По мнению парламентариев, в сложившейся ситуации на территории республики арестован может быть любой россиянин.
Накануне, как сообщал «Рамблер», белорусские СМИ сообщили о задержании 33 сотрудников российской частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли в республику для «дестабилизации политической ситуации» накануне президентских выборов. Журналисты, ссылаясь на источники в КГБ подчеркнули, что, по их сведениям, всего в страну прибыло около 200 профессиональных «провокаторов».
В сложившейся ситуации любой российский турист, находящийся в Белоруссии, может быть задержан местными правоохранителями, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он напомнил, что Минск в условиях пандемии стал чрезвычайно популярен, как транзитный пункт для поездок в третьи страны.

«Под видом «угрозы национальной безопасности республики», по большому счету, можно арестовывать всех, кто останавливается на белорусской территории, чтобы дождаться рейса», — отметил Водолацкий.

Поэтому, по его словам, туристам из России перед тем, как отправляться в Белоруссию, необходимо учесть все соответствующие риски.
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Комментарии 2
В мире , Виктор Водолацкий , Госдума , газета "Известия"
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