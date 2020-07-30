Россиян предостерегли от поездок в Белоруссию 

Белоруссии в В связи с задержанием 33 граждан РФ Госдуме попросили российских туристов на время воздержаться от поездок в соседнюю страну, сообщают «Известия». По мнению парламентариев, в сложившейся ситуации на территории республики арестован может быть любой россиянин.

Накануне, как сообщал «Рамблер», белорусские СМИ сообщили о задержании 33 сотрудников российской частной военной компании Вагнера, которые якобы прибыли в республику для «дестабилизации политической ситуации» накануне президентских выборов. Журналисты, ссылаясь на источники в КГБ подчеркнули, что, по их сведениям, всего в страну прибыло около 200 профессиональных «провокаторов».

В сложившейся ситуации любой российский турист, находящийся в Белоруссии, может быть задержан местными правоохранителями, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий . Он напомнил, что Минск в условиях пандемии стал чрезвычайно популярен, как транзитный пункт для поездок в третьи страны.

«Под видом «угрозы национальной безопасности республики», по большому счету, можно арестовывать всех, кто останавливается на белорусской территории, чтобы дождаться рейса», — отметил Водолацкий.

Поэтому, по его словам, туристам из России перед тем, как отправляться в Белоруссию, необходимо учесть все соответствующие риски.