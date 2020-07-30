В мире от COVID-19 вылечились более 10 млн человек 

Более 10 млн человек вылечились от заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основу официальных данных властей.

По данным университета, общее число заражений сегодня в мире более 17, 1 млн Летальных исходов зафиксировано более 668 тысяч.