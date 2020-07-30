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В мире от COVID-19 вылечились более 10 млн человек 

Национальная Служба Новостей и ещё 19 21 минуту назад
В мире от COVID-19 вылечились более 10 млн человек
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 10 млн человек вылечились от заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основу официальных данных властей.
По данным университета, общее число заражений сегодня в мире более 17, 1 млн Летальных исходов зафиксировано более 668 тысяч.
Ранее в пятницу во Всемирной организации здравоохранения объяснили новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария. Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, они являются следствием того, что молодые люди снизили бдительность в летний период.
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В мире , ВОЗ
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