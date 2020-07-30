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Франция столкнулась с опасностью тигровых комаровх- 

BFM.RU 37 минут назад
Франция столкнулась c неожиданной опасностью
Фото: ТАСС
Франция столкнулось с опасностью тигровых комаров, предупреждает Le Figaro. Насекомые передают очень опасные заболевания, такие как зика, чикунгунья или денге.
Специальная следственная комиссия пришла к выводу, что азиатские комары Aedes будут в ближайшие десятилетия представлять высокую степень опасности на всей территории страны.
Власти имеют в распоряжении единственный инсектицид дельтаметрин, который успешно уничтожает насекомых на ограниченной территории. В то же время ученые отговаривают от масштабного применения препарата из опасений за природу. Кроме того они предполагают, что комары смогут выработать иммунитет против инсектицида.
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В мире , Le Figaro , Франция
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