Франция столкнулась c неожиданной опасностью

Франция столкнулось с опасностью тигровых комаров, предупреждает Le Figaro. Насекомые передают очень опасные заболевания, такие как зика, чикунгунья или денге.

Специальная следственная комиссия пришла к выводу, что азиатские комары Aedes будут в ближайшие десятилетия представлять высокую степень опасности на всей территории страны.

Власти имеют в распоряжении единственный инсектицид дельтаметрин, который успешно уничтожает насекомых на ограниченной территории. В то же время ученые отговаривают от масштабного применения препарата из опасений за природу. Кроме того они предполагают, что комары смогут выработать иммунитет против инсектицида.