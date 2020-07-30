Трамп оценил необходимость защищать Германию от РФ

По его словам, Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию. «А мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?», — задался вопросом Трамп.

Он добавил, что Германия сильно просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО . «Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!», — добавил американский президент.