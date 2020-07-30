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Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. Речь, в частности, идет о собственности, которую у граждан страны конфисковали в период Второй мировой войны и холокоста, передает Associated Press.
Отмечается, что критику в отношении стран Госдеп направил в письме конгрессу США. В документе анализируются действия стран, направленные на возмещение ущерба населению. К конфискованной собственности сотрудники американского ведомства отнесли и «впоследствии национализированное в коммунистическую эпоху».
Самой жесткой критике со стороны США подверглась Польша. По данным Госдепартамента, из 5,5 тысячи поданных заявлений власти удовлетворили лишь половину. Кроме того, утверждается, что в стране так и не была утверждена юридическая база для работы с подобными случаями.
Всего в письме рассматриваются 46 государств, которые участвовали в подписании итогового документа Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году. Он название «Терезинская декларация». Согласно ей, жертвам холокоста планировалось вернуть движимое и недвижимое имущество, страховые активы, культурные ценности и предметы искусства.
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В мире , Госдеп США , Associated Press , Польша , США
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