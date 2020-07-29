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Появилась версия об истинной цели задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК 

Lenta.ru 1 час назад
Задержанные под Минском бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера использовали Белоруссию в качестве транзитного пункта на пути в Судан. Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.
В Белоруссии показали задержание "вагнеровцев"
По данным источника в российских спецслужбах, Минск был транспортным хабом для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские, в период коронавируса, когда Россия закрыла авиасообщение.
Договоренности о переброске бойцов через Белоруссию якобы были достигнуты на самом высоком уровне, и президент Александр Лукашенко был в курсе происходящего.
Кроме того, у задержанных граждан России при себе не было оружия, что свидетельствует об отсутствии у них намерений развязывать боевые действия на территории Белоруссии, пишет WarGonzo. В пользу этой версии говорит и то, что во время обыска у бойцов ЧВК нашли иностранную валюту: суданские фунты и доллары США. При них также нашли карты российских банков и российские паспорта.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , СКР , Минск , Судан
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