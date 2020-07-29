Задержанные под Минском бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера использовали Белоруссию в качестве транзитного пункта на пути в Судан . Версию об истинной цели военных представил Telegram-канал WarGonzo.

По данным источника в российских спецслужбах, Минск был транспортным хабом для переброски бойцов в другие страны, преимущественно африканские, в период коронавируса, когда Россия закрыла авиасообщение.

Договоренности о переброске бойцов через Белоруссию якобы были достигнуты на самом высоком уровне, и президент Александр Лукашенко был в курсе происходящего.

Кроме того, у задержанных граждан России при себе не было оружия, что свидетельствует об отсутствии у них намерений развязывать боевые действия на территории Белоруссии, пишет WarGonzo. В пользу этой версии говорит и то, что во время обыска у бойцов ЧВК нашли иностранную валюту: суданские фунты и доллары США. При них также нашли карты российских банков и российские паспорта.