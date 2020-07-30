Битва титанов: В США конфликт между властью и бизнесом

Президент США Дональд Трамп в среду вечером пригрозил "навести порядок" в деятельности крупных американских технологических компаний путем издания исполнительных указов, отмечает Reuters. По его словам, если конгрессмены не предпримут конкретных шагов, что законодатели должны были сделать много лет назад, он сам сделает это. "В Вашингтоне годами ВСЕГДА ГОВОРИЛИ И НЕ ДЕЙСТВОВАЛИ (орфография источника — ред.), а жители нашей страны устали от этого!", — написал глава Белого дома в Twitter.

Apple и В среду вызванные на слушания в комитет палаты представителей руководители Facebook, Amazon Google подверглись резкой критике за монополизм в интернете. Главы некоторых крупнейших мировых технологических компаний предстали перед законодателями Вашингтона, чтобы защитить свои фирмы от заявлений, что они злоупотребляют своей властью с целью подавить конкурентов, отмечает ВВС.

Вот уже 13 месяцев законодатели проводят расследование, главная цель которого определить, злоупотребляли ли четыре техногиганта своей властью и доминированием на онлайн-рынке. Это расследование может привести к громким судебным процессам, большим штрафам или гораздо более серьезным последствиям для самых богатых корпораций в мире.

Проводивший слушания Дэвид Сициллин, демократ, возглавляющий антимонопольный комитет американского конгресса, сказал, что расследование законодателей показало, что онлайн-платформы "использовали свою власть разрушительными и вредными способами".

В частности, у Amazon якобы есть внутренний конфликт интересов, поскольку он принимает заявки продавцов и конкурирует с ними, предлагая аналогичные продукты. Такая практика также стала объектом пристального внимания со стороны европейских регуляторов, отметил конгрессмен, призвав коллег "принять решительные меры". Подробный отчет с обвинениями в отношении четырех технологических платформ и рекомендациями, как урезать их доминирование в интернете, может быть выпущен к концу лета или в начале осени.

На слушаниях законодатели обвинили Google в краже контента, созданного более мелкими фирмами, такими как Yelp, чтобы удержать пользователей на своих собственных веб-страницах. Конгрессмены заявили о том, что Amazon "некорректно обращается" с продавцами на своем сайте, а также посчитали монополизмом приобретение компанией Facebook таких конкурентов, как Instagram и Apple's App Store.

Цукерберг ответил, что Instagram в то время был крошечным приложением для обмена фотографиями, а не явлением в социальных сетях. В ответ Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon, Сундар Пичаи из Google и Тим Кук из Apple, чьи компании имеют общую рыночную стоимость около 5 триллионов долларов, заявили, что они не сделали ничего противозаконного.

В частности, глава Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос сказал, что Америке и мировому сообществу "нужны крупные" фирмы. А руководители Facebook, Apple и Google заявили, что их компании стимулировали инновации. По мнению руководителей корпораций, некоторые недоброжелатели хотят, чтобы эти фирмы распались.