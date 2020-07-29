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Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942 

РИА Новости 1 час назад
Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 942, умерли 14 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Днем ранее он информировал, что число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных.

"Сегодня выявлено 942 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 228 924. Умерли 14 больных, всего умерших — 5659. Вылечились сегодня 996 пациентов, всего — 212 557", — написал Коджа в сети микроблогов Twitter.

С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии. В среду Коджа говорил, что в Турции в связи с ростом числа случаев коронавируса в центральных и восточных районах могут ввести новые ограничительные меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Турция
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