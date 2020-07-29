В Техасе устраняют последствия урагана «Ханна» 

В штате Техас спасательные службы и жители начали устранять последствия мощного урагана "Ханна". Стихия первой категории опасности вылила на приграничные с Мексикой районы на юге Штатов свыше 40 см осадков, сообщает Общественное телевидение России.

С понедельника в Техасе действует режим ЧС. Порывы ветра превышали 40 метров в секунду. Более 200 тысяч человек почти на сутки остались без электроснабжения, теперь ремонтные бригады практически устранили повреждения электросетей.

Губернатор Техаса распорядился срочно отправить в южные районы штата дополнительные бригады спасателей и врачей, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции в районах бедствия. По метеопрогнозам, в ближайшие сутки ослабевшая "Ханна" ещё даст о себе знать новыми ливнями.

По словам жителей, Техас не до конца оправился от ошеломительного по силе урагана "Харви", который три года назад нанёс ущерб собственности на 125 млрд долларов.