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В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре
Фото: РИА Новости
Правоохранители ищут взрывчатку в торгово-развлекательном центре в Харькове, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Харьковской области.

"В 17:35 (совпадает с мск) в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей", — сообщается на сайте.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.
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В мире , Происшествия , Харьков
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