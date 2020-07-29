В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре 

Правоохранители ищут взрывчатку в торгово-развлекательном центре в Харькове , сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Харьковской области.

"В 17:35 (совпадает с мск) в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о закладке взрывчатки в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей", — сообщается на сайте.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.