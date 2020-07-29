Минск анонсировал меры после «ЧП» с ЧВК из РФ 

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Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ в связи с задержанием 33 «боевиков из России », сообщило агентство БелТа со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Равкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием» задержание россиян и поручил ГПК усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе на границе с РФ, отслеживание лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе.

Лукашенко также поручил усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники», — сказал Равков.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.