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Минск анонсировал меры после «ЧП» с ЧВК из РФ 

Вероника Полынина и ещё 10 12 минут назад
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ в связи с задержанием 33 «боевиков из России», сообщило агентство БелТасо ссылкой на госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Равкова.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием» задержание россиян и поручил ГПК усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе на границе с РФ, отслеживание лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе.
Лукашенко также поручил усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники», — сказал Равков.

"Грязные намерения": Лукашенко обратился к РФ
Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.
Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Андрей Равков , Минск
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