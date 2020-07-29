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Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 24 минуты назад
Минск анонсировал меры после «ЧП» с ЧВК из РФ
Фото: РИА Новости
Государственный пограничный комитет Белоруссии по поручению главы республики Александра Лукашенко оперативное прикрытие государственных границ в связи с задержанием в республике 33 граждан России, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», — приводит слова Равкова БелТА.

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Лукашенко, отмечается в сообщении, обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

«По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — ответил Равков.

Ранее Лукашенко поручил членам Совбеза республики обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.
Позднее посольство России в Минске получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.
В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.
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Комментарии 4
В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , Андрей Равков
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