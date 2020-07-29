В Греции за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них десять обнаружены при контроле на въезде в страну.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
Общее число выявленных случаев достигло 4336.
Всего в стране скончались 203 человека с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом.