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Писатель сравнил жалобы Украины на парад ВМФ в Крыму с песней Высоцкого 

Парламентская газета 3 часа назад
Жалобы Киева на парад в Крыму сравнили с песней Высоцкого
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Украина подала жалобу на Россию в ООН из-за военно-морского парада в Севастополе в День ВМФ. Писатель Николай Стариков рассказал Nation News, что Киеву совершенно не важен результат этих жалоб, его интересует сам процесс.
Как отметил эксперт Николай Стариков, вряд ли обращение Киева принесет хоть какую-то пользу. «Украинские власти танцуют тот танец, который им нарисовали их заокеанские кураторы. Да, российская база находилась в Севастополе со времен Екатерины II, но она находилась там с разрешения Украины», — сказал писатель.
Он также считает, что пользы от подобных обращений в материальной сфере никаких. «Это больше всего стороннему наблюдателю напомнит песню Высоцкого о сумасшедшем доме», — сказал Стариков.
Эксперт добавил, что украинские власти хотят ситуации, которая напоминают поведение Японии с Курилами. Так, когда там проходят военные учения, прилетает кто-либо из высокопоставленных лиц, то Япония выражает дипломатический процесс. Он заключил, что Крым и Курилы являются неотъемлемой частью нашего государства.
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Комментарии
В мире , Общество , Николай Стариков , ООН , Киев , Республика Крым , Севастополь
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