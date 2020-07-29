Жалобы Киева на парад в Крыму сравнили с песней Высоцкого

Как отметил эксперт Николай Стариков, вряд ли обращение Киева принесет хоть какую-то пользу. «Украинские власти танцуют тот танец, который им нарисовали их заокеанские кураторы. Да, российская база находилась в Севастополе со времен Екатерины II, но она находилась там с разрешения Украины», — сказал писатель.

Он также считает, что пользы от подобных обращений в материальной сфере никаких. «Это больше всего стороннему наблюдателю напомнит песню Высоцкого о сумасшедшем доме», — сказал Стариков.

Эксперт добавил, что украинские власти хотят ситуации, которая напоминают поведение Японии с Курилами. Так, когда там проходят военные учения, прилетает кто-либо из высокопоставленных лиц, то Япония выражает дипломатический процесс. Он заключил, что Крым и Курилы являются неотъемлемой частью нашего государства.