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Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной 

BFM.RU и ещё 33 1 час назад
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
«Оперативное прикрытие госграницы» усилено по поручению руководства страны, отмечается в заявлении. Увеличено количество пограничных нарядов, усилен контроль транспорта и людей, которые въезжают в Белоруссию.

«Пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки», — цитирует агентство заявление белорусского Госпогранкомитета.

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