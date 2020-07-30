Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной 

Все новости на карте

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.

«Оперативное прикрытие госграницы» усилено по поручению руководства страны, отмечается в заявлении. Увеличено количество пограничных нарядов, усилен контроль транспорта и людей, которые въезжают в Белоруссию.