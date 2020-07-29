Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Аризоне загорелся сошедший с рельсов поезд
Фото: Flickr / banspy
сошел с рельсов в американском городе Темпе (штат Аризона), произошло сильное возгорание, сообщает полиция города.

"Полиция и пожарная служба Темпе находятся на месте крушения поезда и крупного пожара над (озером) Темпе-Таун-Лейк. Движение на некоторых дорогах вблизи Темпе-Таун-Лейк и к западу от центра Темпе ограничено. Просьба избегать данной зоны", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полиция также отметила, что вся зона Темпе-Таун-Лейк закрыта из соображений безопасности до дальнейшего уведомления.
По данным местного телеканала ABC 15, инцидент произошел около 06.00 (16.00 мск). Как сообщает телеканал со ссылкой на представителя пожарного отделения Темпе, сошедший с рельсов поезд принадлежит компании Union Pacific. По данным пожарных, авария привела к частичному обрушению моста над озером Темпе-Таун-Лейк.
На месте работают около 90 пожарных, сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, отмечает телеканал.
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго НАТО готовится к "мозаичной войне" против России НАТО готовится к "мозаичной войне" против России Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Комментарии
В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьники избили сверстницу и сняли это на видео
Школьники избили сверстницу и сняли это на видео
Пригожина ужаснул уход Тимати из Black Star
Пригожина ужаснул уход Тимати из Black Star
Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Ураган снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
США скупили мировой запас препарата от COVID-19
США скупили мировой запас препарата от COVID-19
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым
00:11
Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым
Происшествия
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
02:33
На Украине «Панцири» назвали катастрофой
Армия Оружие
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение