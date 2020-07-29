В Британии назвали нового главу MI6 

Новым главой британской службы разведки MI6 станет Ричард Мур, ранее работавший послом в Турции и заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности.

Об этом сообщили в Форин Офис.

«Рад назначить Ричарда на пост следующего главы Секретной разведывательной службы. Он вернётся туда, вооруженный богатейшим опытом, и будет управлять работой мужчин и женщин, чьи усилия редко бывают видны общественности, но при этом жизненно важны для безопасности и процветания Соединённого Королевства», — заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Он также поблагодарил Алекса Янгера, который возглавлял службу разведки с 2014 года и покинет пост осенью.

В июле 2019 года британские спецслужбы MI5 и MI6, а также Центр правительственной связи объявили о наборе в штат сотрудников, владеющих русским языком.