Названа новая угроза для экономики США 

В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Общий коэффициент рождаемости упал с 2,1 до 1,7 ребенка на женщину. Согласно опросу Института Гутмахера, 34 процента американок хотели бы отложить беременность или иметь меньше детей из-за кризиса, вызванного пандемией.

Аналитики Брукингского института ожидают, что ситуация усугубится. В 2021 году в стране может появиться на 500 тысяч детей меньше, чем в текущем. Число не родившихся детей, скорее всего, значительно превысит количество американцев, которые умерли от коронавируса (около 150 тысяч человек).

Все вместе это приведет к снижению количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков в будущем. При этом эксперты сомневаются, что в ближайшие годы случится всплеск рождаемости, компенсирующий нынешние потери.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян опроверг возможность демографического кризиса в России. Ежегодная убыль населения в стране составляет около одного процента, на том же уровне держится и рождаемость.