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«Грязные намерения»: Лукашенко призвал Россию объясниться 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российские спецслужбы объясниться в связи с задержанием 33 «российских боевиков» на территории Белоруссии.

«Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совбеза, его слова приводит БелТа.

Лукашенко срочно созвал Совбез из-за «российских боевиков»
Лукашенко заявил, что наблюдает за реакцией россиян, которые «оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли». По его словам, в России «оправдывают свои грязные намерения».
Лукашенко также поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, чтобы они «пургу не гнали».

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.
Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.
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В мире , Видео , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко
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