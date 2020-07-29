Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российские спецслужбы объясниться в связи с задержанием 33 «российских боевиков» на территории Белоруссии.

«Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко в ходе срочного совещания с членами Совбеза, его слова приводит БелТа.

Лукашенко заявил, что наблюдает за реакцией россиян, которые «оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли». По его словам, в России «оправдывают свои грязные намерения».

Лукашенко также поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, чтобы они «пургу не гнали».

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.