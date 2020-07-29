Среди задержанных в Белоруссии оказались украинцы 

Среди задержанных в Белоруссии «боевиков» оказались граждане Украины, сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.
По окончании совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Равков рассказал журналистам, что в связи с инцидентом под Минском МИД республики пригласит послов России и Украины.
«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — заявил госсекретарь Совбеза, его слова приводит «БелТа».
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что у части задержанных формально есть два гражданства — украинское и российское. При этом украинские паспорта утратили свою силу при получении российского гражданства.
Тот же источник сообщил, что обвинения задержанным россиянам предъявлены не были.
«При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено», — сказал источник.
Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.
Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.