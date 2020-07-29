Среди задержанных в Белоруссии оказались украинцы 

«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — заявил госсекретарь Совбеза, его слова приводит «БелТа».

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что у части задержанных формально есть два гражданства — украинское и российское. При этом украинские паспорта утратили свою силу при получении российского гражданства.

Тот же источник сообщил, что обвинения задержанным россиянам предъявлены не были.

«При задержании у них не обнаружено запрещенных в Белоруссии предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено», — сказал источник.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1». Позже глава КГБ республики заявил, что задержанные являются наемниками российской частной военной компании Вагнера.