Среди задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера обнаружились граждане Украины . Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник агентства, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России

Кроме того, им до сих пор не предъявлено обвинение. Каждый был допрошен на протяжении 20 минут без применения насилия. В ходе обыска силовикам не удалось обнаружить предметов, запрещенных к обороту в Белоруссии.

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель засомневался, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.