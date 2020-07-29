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Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины 

Lenta.ru и ещё 16 22 минуты назад
Среди задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера обнаружились граждане Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Источник агентства, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России.
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Кроме того, им до сих пор не предъявлено обвинение. Каждый был допрошен на протяжении 20 минут без применения насилия. В ходе обыска силовикам не удалось обнаружить предметов, запрещенных к обороту в Белоруссии.
Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель засомневался, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.
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В мире , Видео , СНГ , Захар Прилепин , СКР
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