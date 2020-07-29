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В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 

Российская Газета 41 минуту назад
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования
Фото: Pixabay
В Японии появились призывы использовать в качестве меры социального дистанцирования раскрытые зонты, которые японцы часто носят летом для защиты от солнца, сообщает японская газета Asahi.
Многие полагают, что зонт раскрытый зонт диаметром около одного метра заставит людей держаться на необходимом расстоянии и тем самым позволит снять маску, ношение которой в условиях летней жары и высокой влажности превращается в испытание и даже может привести к тепловому удару.
Кроме того, зонт поможет решить проблему "масочного загара". Японцы вообще не любят подставлять открытые участки тела солнечным лучам, считая это вредным, а использование маски приводит к незагорелому отпечатку на лице.
Производители зонтов, которые и раньше пытались приучить мужчин использовать свою продукцию для защиты от солнца, надеются, что новый тренд поможет им добиться успеха.
Между тем в Японии уже заработал сервис ikasa по аренде зонтов. За 70 иен (меньше 1 доллара) можно арендовать зонт на 24 часа. Стойки с прокатными зонтами расположены на вокзалах и в бизнес-центрах, рядом стоят дезинфицирующие средства, чтобы протирать рукоять зонта после использования.
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В мире , Япония
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