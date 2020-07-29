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Трамп назвал причину вывода войск из Германии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Трамп назвал причину вывода войск из Германии
Фото: Reuters
США сокращают свое военное присутствие в Германии, поскольку правительство ФРГ тратит недостаточно для поддержания коллективной обороны НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, в среду США начали вывод войск из Германии. Планируется вывести из страны 11,9 тыс. военных, часть из них вернется на родину, часть — отправится в Бельгию и Италию. Пентагон не исключил, что США в дальнейшем могут направить силы в Польшу и Прибалтику.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Германия , США
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