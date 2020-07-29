Прилепин признал задержание своих бойцов под Минском 

Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть его бойцы его бывшего батальона в Донбассе.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — сказал он Ura.ru.

При этом Прилепин усомнился, что российские наемники прибыли в Белоруссию, чтобы подорвать обстановку накануне президентских выборов в стране. Он считает, что Минск для них был перевалочным пунктом, из которого они должны отправиться в другие точки мира.

Как писал «Рамблер», ранее агентство БелТА сообщило о задержании 32 россиян в санатории под Минском и еще одного на юге страны. Утверждается, что они являются наемниками российской ЧВК Вагнера и прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. Видео задержания было показано в эфире Белорусского государственного телеканала «Беларусь 1».