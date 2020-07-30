«Лукашенко невменяем»: зачем Минск устроил провокацию

Провокация с задержанием российских граждан в Минске нужна президенту Александру Лукашенко для запугивания электората, считают эксперты. Белорусский лидер уже не в первый раз использует этот прием, однако впервые обвинения обращены в сторону Москвы . Действия белорусских властей все больше напоминают действия их коллег из Украины

Задержание под Минском российских граждан может быть провокацией для ухудшения отношений Москвы и Минска, заявил в беседе с «Газетой.Ru», первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин

При этом он отмечает, что последние заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» дают повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — подчеркнул собеседник издания.

С депутатом сложно не согласиться. Произошедшее накануне задержание 32 граждан России, которых представили как сотрудников ЧВК «Вагнера», стало лишь вишенкой на торте уже традиционных обвинений в адрес Москвы.

Лукашенко объявляет о российском вмешательстве в выборы, объявляет отдельных кандидатов российскими агентами влияния, проводит рейдерские захваты собственности «Белгазпромбанка», продолжает вести конфликтное обсуждение цен на газ.

Уже после инцидента с якобы сотрудниками ЧВК в республике был задержан уроженец Гомеля , политтехнолог Виталий Шкляров . Ранее он работал в избирательных штабах российских оппозиционеров, в том числе с Ксенией Собчак во время президентских выборов 2018 года.

Сообщая о его задержании, белорусские СМИ назвали Шклярова «российским пиар-специалистом» и обвинили в работе на оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который был задержан еще в начале избирательной кампании.

Его жена Светлана Тихановская — сейчас основной конкурент Лукашенко на выборах, поскольку ей удалось консолидировать вокруг себя оппозицию и протестные настроения граждан.

И уже сейчас белорусские власти намекают, что лидер оппозиции так или иначе связана с задержанием российских граждан.

Так, следственный комитет Белоруссии заявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Более того, они проходит в рамках того же дела, что и задержанный Тихановский, а также другой белорусский оппозиционер Николай Статкевич

Тихановская уже была вынуждена заявить агентству Reuters, что она и ее заключенный в тюрьму муж не имеют никакого отношения к предполагаемому «заговору российских наемников».

На самом деле говорить о каком-то заговоре вовсе не приходится. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец , «это абсолютно постановочная, заранее спланированная история, что очевидно для всех».

В пользу этой версии говорит и то, что о возможном использовании ЧВК для переворота Лукашенко говорил за пять дней до задержания российских граждан.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основом в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — говорил он 24 июля.

Более того, подобными провокациями Лукашенко занимается каждые пять лет перед выборами, отмечает Дмитрий Болкунец.

«Всегда появляются какие-нибудь «боевики», начиная с 2001 года. Только раньше это были литовские, финские или украинские боевики. Их тоже ловили, показывали пресс-конференции главы КГБ всегда, и каждый раз менялся глава КГБ, но всегда рассказывал, что поймали каких-то боевиков, которые хотели захватить власть. Как только выборы заканчивались, уже через неделю все забывали про этих самых боевиков, оказывалось, что будто бы их никогда и в глаза-то никто не видел. Но сюжет сохранялся», — говорит эксперт.

По словам белорусского политолога, президент Лукашенко ставит перед собой две задачи: раскрутить в западных СМИ историю о «российских боевиках, которые пытаются его свергнуть» и запугать электорат внутри страны.

По мнению эксперта, следующим этапом экскалации событий со стороны президента может стать введение в Белоруссии режима чрезвычайного положения.

Ожидать такого шага до выборов не стоит. Сейчас для Лукашенко главное — объявить результаты выборов, по которым он набирает большинство голосов и подавить протесты.

Но такое развитие событий возможно сразу после закрытия избирательных участков, если протестные настроения продолжат нарастать.

«Я вполне допускаю, что вечером в воскресенье либо в понедельник утром в республике будет введено чрезвычайное положение, и как раз сошлются на каких-то вот этих «боевиков», которые находились в Белоруссии», — считает Болкунец.

Примечательно, что действия Лукашенко по сюжету напоминают провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко в Керченском проливе в конце 2018 года. Та история также развивалась в преддверии выборов, после чего на Украине было введено чрезвычайно положение.

Несмотря на явный антироссийских характер действий белорусского лидера, Москва реагирует на события достаточно сдержанно.

Пока посольство России в РБ лишь ограничилось заявлением, что «россияне не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии».

Дмитрий Болкунец считает, что несмотря на серьезность обвинений, Москва, вероятнее всего ограничится заявлениями о союзном характере отношений двух стран.