Как Лукашенко арестовывал и сажал граждан России

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет. То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков. «Россия и Белоруссия — это Союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — подчеркнул он.
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов, возбуждено уголовное дело.
Российская сторона ведет себя подчеркнуто мягко по отношению к действиям союзной Белоруссии и ее спецслужб. Хотя настоящие союзники так себя не ведут. Не было произнесено ни одного резкого слова, а также требований немедленно освободить граждан России, которых Москва считает невиновными. Впрочем, и белорусские силовики смягчили тон: вместо первоначального обвинения в подготовке терактов было выдвинуто новое — подготовка массовых беспорядков.
Хочется, конечно, выдвинуть какую-нибудь «красивую версию» вроде того, что все происходящее — это некий «договорный матч» между Минском и Москвой, который затеян исключительно с целью дать возможность Лукашенко предстать «спасителем отечества», закрутить гайки против оппозиции — и на том выиграть самые трудные для него за все время президентства выборы. Однако этот сценарий слишком «красив», чтобы быть правдой. На самом деле, Лукашенко в своих отношениях с Москвой уже не в первый раз позволяет себе подобные выкрутасы. И всякий раз ему это сходило с рук.
В 2017 году белорусский суд по прямому указанию президента выдал гражданина России, блогера Андрея Лапшина, который также имел израильское гражданство, Азербайджану, где ему грозило уголовное преследование за въезд в Нагорный Карабах через Грузию. Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина Азербайджану, но тем дело и ограничилось.
Еще более вопиющий случай произошел с гендиректором компании «Уралкалий» Владиславом Баумгертнером, который был арестован в Минске летом 2013 года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, при том, что он был приглашен белорусским правительством для переговоров. Это был чисто экономический спор: «Уралкалий» тогда объявил о прекращении экспортных продаж через совместного с белорусской стороной трейдера, что возмутило Лукашенко. Топ-менеджер три месяца просидел под арестом заложником, пока Лукашенко не добился выгодной для себя сделки.
Не менее унизительным для России было в 2018 году дело трех журналистов агентства Regnum Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которые провели в СИЗО 14 месяцев и были осуждены якобы за разжигание ненависти к белорусам, а на самом деле — за резкую критику политики властей, направленную на сближение с антироссийским крылом оппозиции. Хотя все трое были гражданами Белоруссии, реакция Москвы на осуждение ее сторонников была намного мягче, чем даже со стороны Евросоюза, который признал это дело политическим. Москва ограничилась лишь заявлением представителя МИД Марии Захаровой, призвавшей «белорусскую сторону максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела» и соблюдать обязательства в плане соблюдения свободы выражения мнений.
Что касается массовых беспорядков, то и такое обвинение уже предъявлялось в Белоруссии к россиянам: в 2011 году Артем Бреус и Иван Гапонов, арестованные за участие в массовых акциях в Минске, отделались в результате лишь штрафом в размере 3,5 тысячи долларов.
Есть мнение, что Москва многое позволяет Лукашенко потому, что в ключевых вопросах отношений с Западом он не переходит «красную линию», оставаясь хоть и капризным и непоследовательным, но союзником. Так, он ни разу всерьез, например, не ставил вопрос о нахождении в республике двух важнейших российских военных объектов: узла связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и РЛС «Волга» (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении, договор об аренде которых, кстати, истекает в 2021 году.
Впрочем, был один случай весьма жесткого отношения России к попранию президентом Белоруссии норм правосудия и прав человека. Когда был арестован журналист-критик режима Лукашенко Павел Шеремет, приговоренный затем к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, президент России Борис Ельцин в 1997 году не пустил самолет Лукашенко для посещения Ярославля и публично потребовал: «Пусть сначала Шеремета выпустит». Что и было тут же сделано.