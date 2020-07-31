Как Лукашенко арестовывал и сажал граждан России

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России , которых Минск считает сотрудниками частной военной компании Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет. То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков. «Россия и Белоруссия — это Союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — подчеркнул он.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов, возбуждено уголовное дело.

Российская сторона ведет себя подчеркнуто мягко по отношению к действиям союзной Белоруссии и ее спецслужб. Хотя настоящие союзники так себя не ведут. Не было произнесено ни одного резкого слова, а также требований немедленно освободить граждан России, которых Москва считает невиновными. Впрочем, и белорусские силовики смягчили тон: вместо первоначального обвинения в подготовке терактов было выдвинуто новое — подготовка массовых беспорядков.

Хочется, конечно, выдвинуть какую-нибудь «красивую версию» вроде того, что все происходящее — это некий «договорный матч» между Минском и Москвой, который затеян исключительно с целью дать возможность Лукашенко предстать «спасителем отечества», закрутить гайки против оппозиции — и на том выиграть самые трудные для него за все время президентства выборы. Однако этот сценарий слишком «красив», чтобы быть правдой. На самом деле, Лукашенко в своих отношениях с Москвой уже не в первый раз позволяет себе подобные выкрутасы. И всякий раз ему это сходило с рук.

В 2017 году белорусский суд по прямому указанию президента выдал гражданина России, блогера Андрея Лапшина , который также имел израильское гражданство, Азербайджану, где ему грозило уголовное преследование за въезд в Нагорный Карабах через Грузию. Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина Азербайджану, но тем дело и ограничилось.

Еще более вопиющий случай произошел с гендиректором компании «Уралкалий» Владиславом Баумгертнером , который был арестован в Минске летом 2013 года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, при том, что он был приглашен белорусским правительством для переговоров. Это был чисто экономический спор: «Уралкалий» тогда объявил о прекращении экспортных продаж через совместного с белорусской стороной трейдера, что возмутило Лукашенко. Топ-менеджер три месяца просидел под арестом заложником, пока Лукашенко не добился выгодной для себя сделки.

Не менее унизительным для России было в 2018 году дело трех журналистов агентства Regnum Дмитрия Алимкина Сергея Шиптенко и Юрия Павловца, которые провели в СИЗО 14 месяцев и были осуждены якобы за разжигание ненависти к белорусам, а на самом деле — за резкую критику политики властей, направленную на сближение с антироссийским крылом оппозиции. Хотя все трое были гражданами Белоруссии, реакция Москвы на осуждение ее сторонников была намного мягче, чем даже со стороны Евросоюза , который признал это дело политическим. Москва ограничилась лишь заявлением представителя МИД Марии Захаровой , призвавшей «белорусскую сторону максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела» и соблюдать обязательства в плане соблюдения свободы выражения мнений.

Что касается массовых беспорядков, то и такое обвинение уже предъявлялось в Белоруссии к россиянам: в 2011 году Артем Бреус Иван Гапонов , арестованные за участие в массовых акциях в Минске, отделались в результате лишь штрафом в размере 3,5 тысячи долларов.

Есть мнение, что Москва многое позволяет Лукашенко потому, что в ключевых вопросах отношений с Западом он не переходит «красную линию», оставаясь хоть и капризным и непоследовательным, но союзником. Так, он ни разу всерьез, например, не ставил вопрос о нахождении в республике двух важнейших российских военных объектов: узла связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и РЛС «Волга» (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении, договор об аренде которых, кстати, истекает в 2021 году.