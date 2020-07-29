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Козу арестовали за хождение без медицинской маски 

Lenta.ru 1 час назад
Козу арестовали за хождение без медицинской маски
Фото: globallookpress.com
Полицейские в индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, арестовали козу за то, что она ходила в районе Бекон-Гейндж в центре города без защитной маски. Об этом сообщает издание Dunya News.
Охрана заметила козу без медицинской маски, забрала ее и на джипе отвезла в полицейский участок. Хозяин животного явился в участок и умолял полицейских вернуть ему питомицу, в результате чего животное отпустили с предупреждением о недопустимости дальнейших нарушений.

«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — прокомментировал произошедшее дежурный офицер полицейского участка Сайфуддин Бег (Saifuddin Beg).

Ранее сообщалось, что в США козла, которого заставляли употреблять наркотики и алкоголь, отправили на курсы терапевтических животных. Со временем он оправился, начал с удовольствием есть фрукты и овощи, а также полюбил общаться с людьми и ревнует, когда посетители приюта уделяют внимание другим животным.
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В мире , Канпур
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