В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса 

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Белоруссии за сутки выявлено 152 случая заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава . Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 67 518.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Уточняется, что за сутки от коронавируса в стране скончались пять пациентов, всего умерших 548.