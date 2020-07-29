В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса 

В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 67 518.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Уточняется, что за сутки от коронавируса в стране скончались пять пациентов, всего умерших 548.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из бюджета республики на борьбу с коронавирусом ушло почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).