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В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая коронавируса
Фото: Reuters
В Белоруссии за сутки выявлено 152 случая заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 67 518.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Уточняется, что за сутки от коронавируса в стране скончались пять пациентов, всего умерших 548.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из бюджета республики на борьбу с коронавирусом ушло почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).
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В мире , Новости Москвы , Александр Лукашенко , Минздрав РФ
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