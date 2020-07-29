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Зеленский назвал претендентов в переговорщики по Донбассу 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Зеленский назвал претендентов в переговорщики по Донбассу
Фото: РИА Новости
Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе могут возглавить экс-президент Украины Леонид Кравчук или вице-премьер Алексей Резников. Об этом, по данным ТАСС, заявил глава Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов наш вице-премьер Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком», — пояснил он.

Зеленский пообещал, что официальное подтверждение той или иной кандидатуры появится в ближайшие дни.

«В любом случае, все люди, о которых я вам рассказал, все равно будут в этой группе — или советниками, или руководителями одного из направлений, или в целом руководителем группы», — заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что новый полномочный представитель должен быть человеком как уважаемым на Украине, так и тем, с которым готова разговаривать Россия.

«Который может доминировать за столом переговоров, который может среагировать и не предать Украину в очень сложные моменты», — подчеркнул президент.

«Рамблер» писал, что ранее бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение покинуть трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. На посту главы делегации его временно заменит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Комментарии
В мире , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Алексей Резников
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