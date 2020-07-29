Зеленский назвал претендентов в переговорщики по Донбассу 

Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе могут возглавить экс-президент Украины Леонид Кравчук или вице-премьер Алексей Резников. Об этом, по данным ТАСС, заявил глава Украины Владимир Зеленский.
«У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов наш вице-премьер Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком», — пояснил он.
Зеленский пообещал, что официальное подтверждение той или иной кандидатуры появится в ближайшие дни.
«В любом случае, все люди, о которых я вам рассказал, все равно будут в этой группе — или советниками, или руководителями одного из направлений, или в целом руководителем группы», — заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что новый полномочный представитель должен быть человеком как уважаемым на Украине, так и тем, с которым готова разговаривать Россия.
«Который может доминировать за столом переговоров, который может среагировать и не предать Украину в очень сложные моменты», — подчеркнул президент.
«Рамблер» писал, что ранее бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение покинуть трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. На посту главы делегации его временно заменит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.