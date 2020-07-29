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В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России 

ИА Regnum 25 минут назад
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Об этом 29 июля сообщает БелТА.
По данным издания, в Белоруссию прибыли «более 200 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера».
При этом граждане России якобы прибыли в Минск в ночь на 25 июля и заселились в одну из гостиниц столицы, после чего переехали в один из санаториев Минского района.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари», — пишет БелТА.

Также сообщается, что приезжие «спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания».
В ночь на 29 июля силами группы «А» КГБ и ОМОН задержали российских граждан, проводится проверка. БелТА опубликовала список задержанных.
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В мире , Видео , МВД
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