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Филиппинский бизнесмен обратился к Путину 

Павел Тиунов 20 минут назад
Предприниматель из Филиппин, у которого российские правоохранители изъяли сына, в рамках расследования дела о торговле детьми, попросил президента России Владимира Путина помочь ему встретиться со своим ребенком, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали восемь человек: в том числе, нескольких акушеров и директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Все они проходят подозреваемыми по делу о торговле детьми. Правоохранители заинтересовались деятельностью центра после того, как в январе в одной из квартир в Одинцово был обнаружен труп младенца.
В квартире также были найдены еще трое новорожденных ребенка, которые находились под присмотром няни. Следователи выяснили, что дети были рождены суррогатными матерями для последующей отправки иностранным заказчиками. В рамках расследования уголовного дела были изъяты десять детей. Все они помещены в российские детские дома.
Среди них оказался и сын известного филиппинского бизнесмена. В настоящий момент отец ребенка по имени Сандро не знает, где находится мальчик. Предприниматель выступил с открытым обращением к российским властям, а также главе государства, в котором попросил помочь ему.

«Мы хотим обратиться к руководству России, чтобы они помогли нам найти моего сына Сандро. И к Владимиру Путину, чтобы он помог мне наконец-то встретиться с сыном», — заявил бизнесмен.

Комментарии
В мире , Видео , Владимир Путин , Филиппины
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