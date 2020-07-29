Филиппинский бизнесмен обратился к Путину 

Предприниматель из Филиппин , у которого российские правоохранители изъяли сына, в рамках расследования дела о торговле детьми, попросил президента России Владимира Путина помочь ему встретиться со своим ребенком, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали восемь человек: в том числе, нескольких акушеров и директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Все они проходят подозреваемыми по делу о торговле детьми. Правоохранители заинтересовались деятельностью центра после того, как в январе в одной из квартир в Одинцово был обнаружен труп младенца.

В квартире также были найдены еще трое новорожденных ребенка, которые находились под присмотром няни. Следователи выяснили, что дети были рождены суррогатными матерями для последующей отправки иностранным заказчиками. В рамках расследования уголовного дела были изъяты десять детей. Все они помещены в российские детские дома.

Среди них оказался и сын известного филиппинского бизнесмена. В настоящий момент отец ребенка по имени Сандро не знает, где находится мальчик. Предприниматель выступил с открытым обращением к российским властям, а также главе государства, в котором попросил помочь ему.