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В Европе предложили ответить на санкции США против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Европа предложила заступиться за Россию
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле предложил дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зеле заявил, что ожидает, что будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций. Он добавил, что вопрос заключается в том, насколько Европа готова защищать свои суверенитет и независимость — особенно в вопросах энергетических поставок.
В конце июня Зеле заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте. В июле 2020-го Палата представителей США проголосовала за поправки, которые позволят расширить ограничения против проекта.
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Комментарии 16
В мире , Райнер Зеле
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