Зеленский сообщил о «единичных выстрелах» в Донбассе 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на ведение огня.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.

"Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет ни одного единичного выстрела? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. Проконтролировать все очень сложно", — заявил Зеленский в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Он добавил, что силовики будут отвечать, если "будет совершаться какая-то серьезная вещь, атака, серьезные выстрелы, которые выходят из рамок того, о чем договорились".

По его словам, Украина будет делать все для того, чтобы "сохранить перемирие" в Донбассе. Президент отметил, что Киев полностью выполняет свои обязательства относительно перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.