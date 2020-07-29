Полиция Портленда расследует нападение с ножом

Нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в Портленде (штат Орегон), полиция города ведет расследование.

Полиция сообщает, что инцидент произошел во вторник в 22.39 по местному времени (в среду 08.39 мск) в районе Монтавилла на востоке Портленда.