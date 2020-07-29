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В Портленде в результате нападения с ножом пострадали несколько человек

РИА Новостииещё 4
7 часов назад
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Нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в Портленде (штат Орегон), полиция города ведет расследование.
Полиция Портленда расследует нападение с ножом
Фото:  AP Photo / Mel Evans AP Photo / Mel Evans
Полиция сообщает, что инцидент произошел во вторник в 22.39 по местному времени (в среду 08.39 мск) в районе Монтавилла на востоке Портленда.
"Когда офицеры приехали на место, они обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
Стражи порядка оцепили место преступления и начали расследование.
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