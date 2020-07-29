В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400 

Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России Китай . Об этом сообщает Defence24.

Издание пишет, что причинами возникнувших проблем могла стать пандемия коронавируса, а также появившееся напряжение в китайско-индийских отношениях.

"Это не первый случай, когда российские ракетные комплексы С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином", — пишут журналисты.

По мнению польского СМИ, России приходится лавировать между интересами Китая и Индии, поскольку ухудшение взаимопонимания между Дели и Пекином отражается и на Москве.