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В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400 

Газета.Ru 1 час назад
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай. Об этом сообщает Defence24.
Издание пишет, что причинами возникнувших проблем могла стать пандемия коронавируса, а также появившееся напряжение в китайско-индийских отношениях.

"Это не первый случай, когда российские ракетные комплексы С-400 стали предметом сложной политической игры, на этот раз между Москвой и Пекином", — пишут журналисты.

По мнению польского СМИ, России приходится лавировать между интересами Китая и Индии, поскольку ухудшение взаимопонимания между Дели и Пекином отражается и на Москве.
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В мире , Армия , Видео , Китай , Польша
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