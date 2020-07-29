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Россия столкнулась с проблемами из-за C-400 

Артём Кульша 13 минут назад
Россия перестала поставлять Китаю компоненты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает польское издание Defence24.
В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Китай заключили контракт на поставку С-400 стоимостью более трех миллиардов долларов. В 2018-м Россия поставила Китаю первый полковой комплект, а в 2019-м начала поставлять второй.
Позавчера Defence24 сообщило, что Россия приостановила поставку Китаю компонентов С-400. Издание допустило, что это может быть связано с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также с тем, что некоторое время назад между Китаем и Индией обострились отношения.
Defence24 напомнило, что в 2018 году Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов, и выразило уверенность, что рано или поздно, если не уже, Россия столкнется с выбором, кому продавать оружие лучше — Китаю или Индии.

«Москва вынуждена балансировать между интересами Индии и Китая. Высока вероятность различных закулисных и пропагандистских действий», — отмечает издание.

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В мире , Армия , Видео , Китай
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