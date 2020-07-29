Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что задержание проводилось ночью.

Белорусский лидер Александр Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

Лукашенко, кроме того, предупреждал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.