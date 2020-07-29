Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии задержали 32 боевиков иностранной ЧВК 

Lenta.ru и ещё 6 40 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что задержание проводилось ночью.
Белорусский лидер Александр Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».
Лукашенко, кроме того, предупреждал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Последние новости
Власти пообещали конфисковывать подозрительные доходы только у госслужащих Власти пообещали конфисковывать подозрительные доходы только у госслужащих В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа
В мире , Видео , Происшествия , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Путь в тупик»: В РФ объяснили звонок Зеленского Путину
«Путь в тупик»: В РФ объяснили звонок Зеленского Путину
Видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение