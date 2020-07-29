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ВОЗ сделала заявление по вьетнамскому штамму COVID-19

Павел Тиунов
50 минут назад
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Штамм коронавируса, обнаруженный во Вьетнаме, не опаснее других, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кидон Парк. По его словам, причин для «озабоченности» в настоящее время нет, сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», в городе Дананг был выявлен новый ранее не известный тип коронавируса. СМИ отмечали, что этот штамм более агрессивный: активнее передается от человека к человеку и быстрее приводит к осложнениям. Предполагается, что инфекция проникла в страну вместе с нелегальными мигрантами или мутировала в одной из местных клиник.
Впоследствии власти Вьетнама решили приостановить авиасообщение с Данангом на 15 дней, чтобы предотвратить распространение вируса. Вместе с тем правительство в настоящее время предпринимает исключительные меры для того, чтобы вывезти из региона 80 тысяч туристов.
Представитель ВОЗ Кидон Парк подчеркнул, что «вьетнамский» вирус похож на COVID-19, «циркулирующий по миру».
«Несмотря на то, что появляются мутации (вируса), нет причины для повышенной озабоченности», - подчеркнул эксперт.
По его словам, выявленный в Данаге штамм коронавируса не заразнее и не опаснее всех остальных.
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В мире,Видео,ВОЗ,РИА Новости,Вьетнам
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