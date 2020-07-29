Как сообщал «Рамблер», в городе Дананг был выявлен новый ранее не известный тип коронавируса. СМИ отмечали, что этот штамм более агрессивный: активнее передается от человека к человеку и быстрее приводит к осложнениям. Предполагается, что инфекция проникла в страну вместе с нелегальными мигрантами или мутировала в одной из местных клиник.

Впоследствии власти Вьетнама решили приостановить авиасообщение с Данангом на 15 дней, чтобы предотвратить распространение вируса. Вместе с тем правительство в настоящее время предпринимает исключительные меры для того, чтобы вывезти из региона 80 тысяч туристов.

Представитель ВОЗ Кидон Парк подчеркнул, что «вьетнамский» вирус похож на COVID-19, «циркулирующий по миру».

«Несмотря на то, что появляются мутации (вируса), нет причины для повышенной озабоченности», - подчеркнул эксперт.