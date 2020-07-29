Турция готовится к войне с еще одной страной

Турция подписала военное соглашение с Нигером, чтобы обосноваться в регионе, граничащем с территорией Ливии. Об этом сообщает Middle East Monitor.

По информации издания, Анкара заинтересована в военном сотрудничестве для того, чтобы иметь наземный плацдарм в случае ожидаемой конфронтации с Египтом на территории Ливии. Соглашение было заключено между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Нигера Махамаду Иссуфу во время обсуждения напряженной ситуации в регионе.

Чавошоглу в беседе с лидером африканской республики выразил также намерения Турции помочь Нигеру в развитии сфер транспорта, строительства, энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что палата представителей (однопалатный парламент) Египта одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Тем самым Каир получил разрешение на ввод войск в Ливию. Решение приняли единогласно на секретном заседании парламента, куда не допустили ни журналистов, ни фотографов.

В Ливии после убийства в 2011 году правившего с 1969 года Муаммара Каддафи сложилась ситуации двоевластия. Сейчас на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.