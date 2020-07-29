США отдали Японии Южные Курилы

Американский телеканал CNN в одном из материалов опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии , а не России

В статье о деятельности Военно-воздушных сил Японии CNN опубликовал карту министерства обороны Японии. На ней показаны маршруты полетов российских и китайских самолетов, из-за которых японские истребители поднимались на перехват.

При этом на карте южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир и Шикотан — отнесены к территории Японии, а не России.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.