Украина нашла замену Кучме на переговорах по Донбассу

Вице-премьер Украины , министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников временно заменит Леонида Кучму на посту главы делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Резников пояснил, что является первым замглавы делегации на переговорах, поэтому формально будет «определенное время управлять этими процессами», пока не будет найден новый человек.

По словам вице-премьера, официально Кучма все еще остается главой украинской делегации в ТКГ до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не внесет изменения в ее состав отдельным указом.

О том, что бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил свое участие в переговорах по Донбассу, стало известно 28 июля. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это связано с возрастом: политику исполнилось 82 года, и ему физически тяжело исполнять свои обязанности. Кучма был одним из переговорщиков, чья подпись стояла под минскими соглашениями.