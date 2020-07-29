Пока вы спали: Китай и Россия нашли замену доллару 

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Доля доллара в российско-китайской торговле упала до 46%

Доля доллара США в торговом обороте России Китая в первом квартале 2020 года впервые опустилась ниже 50%, достигнув исторического минимума. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, падение доли американской валюты в расчетах между Россией и Китаем с 90% в 2015 году до 46% в 2020 связано с торговыми войнами между США и КНР. При этом доллар уступил позиции в пользу юаня (17%) и евро (30%), а доля рубля осталась на прежнем уровне (7%).

Эксперты отмечают, что занять заметное место у российской валюты при ее нынешней волатильности вряд ли получится и более реальной альтернативой является постепенный переход к расчетам в цифровых денежных единицах.

Российских водителей ждут алкозамки

Минпромторг России планирует до конца года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, которые блокируют зажигание при выявлении паров алкоголя у водителя. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку на новые машины алкозамков российского производства. В перспективе для подобных приборов разработают специальные стандарты и правила, также, возможно, сделают обязательным прохождения регулярных проверок.

При этом опрошенные изданием эксперты предупредили, что установка алкозамков, стоимость которых составляет от 25 до 120 тысяч рублей, приведет к росту цен на машины, а вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки — высока.

В России вырос спрос на автокредиты

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне россияне взяли 58,9 тыс. автокредитов на общую сумму 47,3 млрд рублей, что на 7% и 2% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Коммерсант».

Участники рынка объясняют рост объемов автокредитования отложенным спросом из-за пандемии коронавируса и повышением доступности кредитов, в том числе благодаря госпрограмме. При этом эксперты предупреждают, что единственная реальная точка роста в сегменте кредитования — это подержанные машины, и в перспективе возможна стагнация.

Пенсии и ОСАГО: как изменится жизнь россиян в августе

В августе у страховщиков появится возможность назначать тариф персонально каждому водителю, что приведет к изменению цен на ОСАГО, работающим пенсионерам начнут индексировать пенсии, при ликвидации организации работники смогут получить еще три зарплаты, а иностранные студенты-очники — легально подрабатывать в свободное от учебы время. Об этом пишет «Российская газета».

Также, по данным издания, в августе клиентам «Яндекс. Денег», QIWI , WebMoney, PayPal , VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, придется вносить на них деньги только через счет в банке, а не анонимно через платежные терминалы. А у бизнеса в Арктике появятся новые льготы.

Так, можно будет обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты.

В ВШЭ оценили влияние пандемии COVID-19 на неравенство в России

По данным экспертов Высшей школе экономики, неравенство в России может остаться практически на том же уровне даже после эпидемии коронавируса в стране, сообщает «Коммерсант».

В своем исследовании эксперты отметили, что экономический спад в результате пандемии может привести к незначительному усилению неравенства в обществе по сравнению с 2019 годом. Даже при негативном сценарии развития экономики (снижение ВВП на 9,6%, снижение среднедушевых доходов от занятости на 12%) индекс Джини увеличится с 0,411 до 0,414. При этом в ВШЭ пришли к выводу, что динамика неравенства в субъективных оценках более непредсказуема и мало зависит от объективных показателей.